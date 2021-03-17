Майже 30 мільйонів заплатили тернополяни фірмі, яка спалює торф

“29,8 млн. гривень заплатили тернополяни ТОВ «Тернопільтепло», яка спалює торф. Отримав відповідь на своє депутатське звернення щодо обсягів розрахунків між КП “Тернопільміськтеплокомуненерго” і ТОВ “Тернопільтепло”. Отож, з липня 2018 року тернополяни заплатили “правильній” фірмі 30 мільйонів гривень за те, що вона додатково підігріває воду торфом на 10 градусів”,- написав Іван Ковалик.