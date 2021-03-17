14:31 | 17.03.2021
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Новини Тернополя 

Майже 30 мільйонів заплатили тернополяни фірмі, яка спалює торф

tata 0 Views Прокоментуй!
За результатом звернення депутата “Сили Людей”
Іван Ковалик стало відомо скільки мільйонів КП “Тернопільміськтеплокомуненерго” сплатило ТОВ “Тернопільтепло”. Про це політик повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці
 
“29,8 млн. гривень заплатили тернополяни ТОВ «Тернопільтепло», яка спалює торф. Отримав відповідь на своє депутатське звернення щодо обсягів розрахунків між КП “Тернопільміськтеплокомуненерго” і ТОВ “Тернопільтепло”. Отож, з липня 2018 року тернополяни заплатили “правильній” фірмі 30 мільйонів гривень за те, що вона додатково підігріває воду торфом на 10 градусів”,- написав Іван Ковалик. 
 
 

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