Майже 500 кг російськомовної літератури зібрали тернополяни

Інтелект переможе війну!

Зусиллями тернополян за неповних два місяці зібрано 473 кілограми російськомовної застарілої та неактуальної літератури, яка була здана на макулатуру. Збір проходив у відділі міського абонементу Тернопільської ОУНБ. Про це повідомляють у групі «Прочитай. Книгозбірня».

На виручені кошти для користувачів бібліотеки будуть придбані нові сучасні видання українською мовою.

Щиро вдячні усім небайдужим громадянам, які долучились до благодійної акції «Інтелект переможе війну», яка стартувала 14 лютого цього року.

Акція є постійнодіючою.

Отож чекаємо на вашу активну співучасть!

Долучайтеся!

Наша свобода починається зі свободи інтелектуальної!🇺🇦🇺🇦🇺🇦