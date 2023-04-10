На Тернопільщині автомобіль «влетів» у відбійник: двоє одеситів госпіталізовані

Дорожньо-транспортна пригода сталась 7 квітня на автодорозі М-30 поблизу с. Романівка Байковецької територіальної громади. Близько 14.30 годин водій автомобіля «Renault Kangoo» не впорався з керуванням та допустив зіткнення з дорожнім відбійником.

Внаслідок аварії травмувались двоє пасажирів автомобіля, жителі м. Одеса, зазнали травм різного ступеня важкості та були госпіталізовані в Тернопільську міську лікарню швидкої допомоги.