Майже місяць у Тернополі буде перекрито рух транспорту на перехресті вулиць Татарської — Глибокої

З 20-го червня по 18-те липня у Тернополі буде перекрито рух транспорту на перехресті вулиць Татарської — Глибокої.

Відповідно до тимчасової схеми організації дорожнього руху, транспорту, який з’їжджає з “горбатого” мосту дозволятиметься повернути праворуч та рухатися далі вулицею Дівочою, де тимчасово буде організовано двосторонній рух.

Далі з вулиці Дівочої можна їхати за декількома напрямками:

ліворуч на вулицю Польову, з виїздом на проспект Степана Бандери;

з вулиці Дівочої рухатися в напрямку вулиці Антона Монастирського, на якій теж буде організовано двосторонній рух;

або ж продовжити рух до перехрестя вулиць Лесі Українки — Слівенської.