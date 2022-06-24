11:28 | 24.06.2022
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Майже місяць у Тернополі буде перекрито рух транспорту на перехресті вулиць Татарської — Глибокої

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З 20-го червня по 18-те липня у Тернополі буде перекрито рух транспорту на перехресті вулиць Татарської — Глибокої.

🚗Відповідно до тимчасової схеми організації дорожнього руху, транспорту, який з’їжджає з “горбатого” мосту дозволятиметься повернути праворуч та рухатися далі вулицею Дівочою, де тимчасово буде організовано двосторонній рух.

Далі з вулиці Дівочої можна їхати за декількома напрямками:

🔹 ліворуч на вулицю Польову, з виїздом на проспект Степана Бандери;

🔹 з вулиці Дівочої рухатися в напрямку вулиці Антона Монастирського, на якій теж буде організовано двосторонній рух;

🔹 або ж продовжити рух до перехрестя вулиць Лесі Українки — Слівенської.

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