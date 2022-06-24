Тернопіль – місто клумб? Як з кишень тернополян витратили 650 тисяч на озеленення міста

Тернополяни хотіли б від місцевих чиновників побачити раціональне використання коштів платників податків, проте у Тернополі вирішили кардинально змінити ландшафт міста. Можливо, щоб збити ворога з пантелику. А якщо без жартів, то деякі закупівлі Тернопільської міської ради викликають сумніви у їхній необхідності, а надто під час війни.

Зокрема, нещодавно управління житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради провело 2 закупівлі, що стосувались “влаштування декоративної ландшафтної композиції “Золотий водоспад” по вул. Є. Коновальця в м. Тернополі. У першому випадку витратили 12 тисяч гривень на обстеження та технічну специфікацію, у другому – майже 200 тисяч на облаштування цієї клумби.



На досить затратні закупівлі ТМР звернули увагу не лише журналісти, але й пересічні тернополяни. “Кажуть що це продовження арт напрямку сучасного мистецтва “пшонка стайл” (“золотий унітаз” чи “жлоб-ART”). Армії міська рада теж помагає, але ж ми не можемо жити одною війною, чи як?”, – пише Степан Грушко.

Цікаво, що переможцем у всіх закупівлях є одна й та ж фізична особа-підприємець – Черній Руслан Михайлович. У квітні він став переможцем у закупівлі з відновлення зелених насаджень на території м. Тернополя на суму 81 тисяча гривень. Та найцікавіше – 15 червня була завершена електронна закупівля на суму 361 163 грн для влаштування патріотичної ландшафтної композиції на пр. С. Бандери в м. Тернополі.

А КП “Об`єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя” закупило у нього 15 саджанців кавового дерева кентукійського та 10 штук саджанців платана західного (американського), які висадять у парку (читай – лісі) “Здоров’я”. На це було витрачено бюджетних 90 тисяч гривень.

Лише під час війни з податків тернополян на клумби та дерева витратили понад 650 тисяч гривень. І це тоді, коли через вторгнення росії втрати України становлять близько 2 млрд грн на день.



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