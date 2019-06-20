Маленький син Андрія та Світлани Пушкарів знявся у кліпі Тоні Матвієнко (відео)

Новий кліп Тоні Матвієнко «Дитячий сміх» вже є у перегляді. У відео син загиблого чемпіона світу Андрія Пушкаря та його дружини Світлани. Лев з іншими дітьми знімався протягом дня. На зйомки кліпу їх запросив режисер через відкриті емоції хлопчика, повідомляє КременецьCity з посиланням на Голос

«Навколо було багато діток, цікаві прилади, лаштунки. Лев полюбляє новизну. Тому син активно досліджував простір, грався, його приваблювали камери та робота знімальної групи», — розповіла Світлана Пушкар.

Кліп на пісню “Дитячий сміх”знімали весь день. Маленький Лев пробув на майданчику приблизно чотири години.

Діти без знімального досвіду. Наймолодшому учасникові всього два роки.

Разом із Левом у відео зняли доньку Тоні Матвінко Ніну та сина Ірини Білик Табріза.