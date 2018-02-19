«Мене за кермом не було!» – брехав патрульним нетверезий водій-втікач

Що тільки не вигадають нетверезі водії, аби уникнути відповідальності. 19 лютого, близько 2-ї години ночі, на вулиці Чехова патрульні помітили автомобіль Opel Astra, водій якого не ввімкнув відповідний покажчик повороту, – повідомляє Патрульна поліція Тернопільської області.

Інспектори наказали правопорушнику зупинитися. Водій пригальмував, відчинив дверцята і почав втікати. Патрульні побігли вслід за ним. У дворі житлового будинку поліцейський наздогнав кермувальника та затримав його.

«Мене за кермом не було!» – брехав кермувальник.

Від 21-річного водія чутно було алкоголем. Патрульні запропонували йому пройти освідування, але він категорично відмовився. З’ясувалося, що водія вже вдруге зупиняють нетверезим напідпитку. На нього поліцейські склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння) та винесли адміністративну постанову згідно ч. 4 ст. 126 КУпАП(керування особою, яка позбавлена правом керування)