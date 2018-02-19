Мар’яна Полторак із Підволочиська — сучасна Соломія Крушельницька

У рідному Підволочиську 21-річну Мар’яну Полторак називають не інакше, як «наша Соломія». Її глибоке і проникливе сопрано відразу захоплює слухачів. І хоч про себе Мар’яна говорить надто скромно, бо знає, що шлях до великої сцени нелегкий і тривалий, утім поціновувачі опери впевнені, що в талановитої дівчини є велике майбутнє.

– Коли я навчалася у школі, батьки мріяли бачити мене адвокатом або ж суддею, – розповідає Мар’яна. – А от бабуся Богдана по маминій лінії хотіла, аби я співала. Вона любить музику та є учасником церковного хору. Чудовий голос мав і мій дідусь. Саме бабця повела мене у музичну школу, де я закінчила клас вокалу і скрипки. Та коли постав вибір професії, бабця передумала і стала на бік батьків. Вони переконували мене, що в нинішній час треба вибирати прибутковіший фах. Утім уже скоро змінили свою думку.

Професійні ази вокалістки Мар’яна здобувала у Тернопільському музичному училищі імені Соломії Крушельницької. Дівчина із вдячністю згадує викладачку цього закладу Оксану Дудар, завдяки якій не лише сильніше прикипіла до співу, а й більше полюбила свій голос.

Справжньою вокалісткою Мар’яна Полторак відчула себе три роки тому під час Міжнародного пісенного фестивалю-конкурсу в Івано-Франківську, звідки привезла друге місце. Там наша землячка познайомилася із професоркою Краківської музичної академії українського походження Ольгою Попович, яка вже невдовзі стала для Мар’яни викладачкою та вчителем вокалу. У цьому закладі уродженка Підволочиська вже другий рік шліфує свій голос. Щоб стати студентом музичної академії, дівчині довелося докласти багато зусиль. Про це свідчать результати вступних іспитів: із 78 абітурієнтів лише 15 подолали прохідний бар’єр. Безперечно, наша молода співачка завоювала прихильність членів екзаменаційної комісії чистим сопрано та потужним виконанням української народної пісні «В кінці греблі шумлять верби».

Під час навчання в академії Мар’яна Полторак своїм голосом зачаровує не лише викладачів та студентів цього закладу. Її вокальною майстерністю нещодавно захоплювалися учасники Міжнародної конференції у польському Жешуві «Жінки у музичній культурі Галичини». Кожну українську пісенну композицію у виконанні дівчини публіка супроводжувала бурхливими оваціями. Але найбільше оплесків отримала пісня «Родимий краю», написана спеціально для Соломії Крушельницької. «Це ж сучасна Соломія!», – хтось захоплено вигукував із зали. А торішньої осені Мар’яна Полторак подарувала незабутнє свято своїм землякам – у стінах рідної Підволочиської музичної школи організувала концерт камерної музики.

Це лише початок творчого шляху молодої вокалісти. Попереду – ще багато праці. Однак наполегливість та завзяття, ліричне сопрано нашої талановитої землячки переконують, що підкорити всесвітньо відомі сцени Метрополітен-опери в США чи міланського Ла Скала – їй, без сумніву, під силу.

Марія БЕЗКОРОВАЙНА, газета “Сільський господар плюс”.