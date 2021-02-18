Мешканець Тернопільщини створює просторові скульптури з дерева

Михайло Витягловський з Чортківщини створює просторові скульптури з дерева. Техніку дерев’яної пластики він вивчав спочатку в художній школі, потім в училищі та академії.

Для скульптур пан Михайло використовує тверді породи дерева. Лаконічність та символізм – це основа його стилю.

Майстерню чоловік ділить із дружиною, яка займається ткацтвом. Колекція скульптора зараз налічує 50 робіт.

Окрім просторової скульптури Михайло займається живописом. Любить малювати міські пейзажі. Захоплюється абстрактним живописом. У доробку митця 200 картин, також малює ескізи.

– Це для художника, як для спортсмена розминка. Художник повинен весь час малювати, щоб не втрачати кваліфікацію, – каже пан Михайло.

Кожна його робота – якась частинка того життя, тих проблем, що часто ми задумуємося над ними тільки тоді, коли вони безпосередньо нас торкнулися.

У майбутньому Михайло Витягловський мріє про велику персональну виставку.