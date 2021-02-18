Віднедавна дашборд, який презентувала Тернопільська ОДА, подає результати тестування на антиген

У дашборді з оперативною інформацією щодо COVID-19 з’явились дані про тестування на антигени. Це швидкі тести, які проводять сімейні лікарі пацієнтам з підозрою на коронавірусну інфекцію.

Щоденно медики виконують понад пів тисячі таких досліджень. Результати пацієнти отримують за 15 хвилин.

Нагадаємо: що МОЗ детально пояснює різницю між цими тестами.

Основне значення для етіологічної лабораторної діагностики COVID-19 має виявлення РНК SARS-CoV-2 з використанням методу ПЛР.

Лабораторне обстеження на РНК SARS-CoV-2 проводиться особам:

– з підозрою на COVID-19;

– з ознаками ТГРС;

– з ознаками інших ГРВІ;

– з ознаками пневмонії.

Попереднє скринінгове обстеження на визначення антигену SARSCoV-2 з використанням швидких тестів на визначення антигену SARS-CoV-2 проводять наступним особам:

– з підозрою на COVID-19;

– з ознаками ТГРС;

– з ознаками інших ГРВІ;

– з ознаками пневмонії;

– що були у тісному контакті з особою з підтвердженим випадком на

COVID-19;

– що повертаються з регіонів зі значним розповсюдженням COVID-19;

– що підлягають плановій госпіталізації.

Крім того, у дашборді додатково розміщено дані щодо кількості госпіталізації пацієнтів, які потребують кисневої підтримки.

З даними дашборду ви можете ознайомитися за посиланням: http://https://datastudio.google.com/u/0/reporting/71a9b3ca-a878-43fe-8915-29e04477ee75/page/cWTyB?s=kJhGLStvV_I