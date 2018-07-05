Міні-ярмарок вакансій для Тернопільської дирекції ПАТ “Укрпошта”

У приміщенні Тернопільського міськрайонного центру зайнятості фахівці відділу взаємодії з роботодавцями провели міні-ярмарок вакансій для ТД ПАТ «Укрпошта». Участь в заході взяли: начальник поштамту Чоловський Віталій, заступник директора з розвитку мережі Оксюта Тамара та начальник оперативно-фінансового центру Олена Дебера.

Представники ТД ПАТ «Укрпошта» провели презентацію підприємства; ознайомили безробітних із запропонованими вакансіями, серед яких: оператор поштового зв’язку, начальник відділу поштового зв’язку, листоноша, водій-інкасатор, диспетчер; надали інформацію про соціальні гарантії та корпоративні принципи роботодавця, про можливість проходження навчання на робочому місці.

Міні-ярмарок вакансій відвідало 22 особи з числа безробітних, які поспілкувалися з роботодавцем та отримали відповіді на питання.

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