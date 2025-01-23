Міністр освіти і науки Оксен Лісовий відвідав Тернопіль

Цими днями Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий прибув із робочим візитом до Тернопільської обласної військової адміністрації та Департаменту освіти і науки ОВА.

В рамках поїздки він провів зустріч з освітянами міста та області у Тернопільській загальноосвітній школі №14 ім. Богдана Лепкого. Під час діалогу були обговорені ключові напрями розвитку освітньої сфери, зокрема:

Модернізація та реформування шкіл.

Інноваційний підхід до управлінських рішень, обладнання для науково-дослідницьких лабораторій та комфортні умови для учнів – це те, що формує імідж закладу освіти.

Професійний розвиток вчителя, нові можливості для підвищення кваліфікації.

Зміст навчання, практичні методи, прийоми та технології.

Створення авторських програм, які роблять навчання цікавим і практичним. Наскрізні лінії та міжпредметні зв’язки.

Інтеграція знань і навичок з різних сфер, тобто підготовка здобувачів освіти до конкурентоспроможного майбутнього.

Впровадження профільної школи. Ця частина сьогоднішньої освіти вимагає багато праці та вдалих рішень.

Міністр також заслухав проблемні питання освітньої галузі Тернополя, які потребують сприяння з боку МОН України. Основні з них:

Питання передачі професійних (професійно-технічних) закладів з державної у комунальну власність залишається невирішеним.

Ще одним проблемним питанням є напрацювання нормативних документів щодо розподілу державної субвенції для Тернопільського міжшкільного ресурсного центру, який здійснює навчання з військової підготовки учнів закладів освіти міста з 1992 року.

Не менш важливим є субвенційне питання курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників Тернопільської МТГ. Оскільки Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу єдиний в Україні має ліцензію на додаткову освітню послугу (курси підвищення кваліфікації), з 2022 року не отримує субвенцію. Неодноразово у МОН України, обласну адміністрацію були направлені листи щодо розподілу субвенційних коштів на курси підвищення кваліфікації педагогів Тернополя.

Наступне питання стосувалося академічних ліцеїв. Оскільки ряд проєктів профільної школи, які напрацювало МОН України, залишилися універсальними в змісті НУШ, виникає питання: чи може сформований академічний ліцей впровадити міжгалузеві профілі з відповідними авторськими модельними програмами для старшої школи, які потребує сучасний здобувач освіти.

Створення навчально-практичних центрів в місті обласного значення для якісної підготовки робітничих кадрів.

Збільшення розміру заробітної плати педагогічних працівників в Україні, яка на сьогодні є низькою.

Оксен Лісовий запевнив, що Міністерство освіти і науки України докладе максимум зусиль для розв’язання цих питань та підтримки освітньої галузі Тернополя.