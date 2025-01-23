Міністр освіти і науки Оксен Лісовий відвідав Тернопіль
Цими днями Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий прибув із робочим візитом до Тернопільської обласної військової адміністрації та Департаменту освіти і науки ОВА.
В рамках поїздки він провів зустріч з освітянами міста та області у Тернопільській загальноосвітній школі №14 ім. Богдана Лепкого. Під час діалогу були обговорені ключові напрями розвитку освітньої сфери, зокрема:
- Модернізація та реформування шкіл.
- Інноваційний підхід до управлінських рішень, обладнання для науково-дослідницьких лабораторій та комфортні умови для учнів – це те, що формує імідж закладу освіти.
- Професійний розвиток вчителя, нові можливості для підвищення кваліфікації.
- Зміст навчання, практичні методи, прийоми та технології.
- Створення авторських програм, які роблять навчання цікавим і практичним. Наскрізні лінії та міжпредметні зв’язки.
- Інтеграція знань і навичок з різних сфер, тобто підготовка здобувачів освіти до конкурентоспроможного майбутнього.
- Впровадження профільної школи. Ця частина сьогоднішньої освіти вимагає багато праці та вдалих рішень.
Міністр також заслухав проблемні питання освітньої галузі Тернополя, які потребують сприяння з боку МОН України. Основні з них:
- Питання передачі професійних (професійно-технічних) закладів з державної у комунальну власність залишається невирішеним.
- Ще одним проблемним питанням є напрацювання нормативних документів щодо розподілу державної субвенції для Тернопільського міжшкільного ресурсного центру, який здійснює навчання з військової підготовки учнів закладів освіти міста з 1992 року.
- Не менш важливим є субвенційне питання курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників Тернопільської МТГ. Оскільки Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу єдиний в Україні має ліцензію на додаткову освітню послугу (курси підвищення кваліфікації), з 2022 року не отримує субвенцію. Неодноразово у МОН України, обласну адміністрацію були направлені листи щодо розподілу субвенційних коштів на курси підвищення кваліфікації педагогів Тернополя.
- Наступне питання стосувалося академічних ліцеїв. Оскільки ряд проєктів профільної школи, які напрацювало МОН України, залишилися універсальними в змісті НУШ, виникає питання: чи може сформований академічний ліцей впровадити міжгалузеві профілі з відповідними авторськими модельними програмами для старшої школи, які потребує сучасний здобувач освіти.
- Створення навчально-практичних центрів в місті обласного значення для якісної підготовки робітничих кадрів.
- Збільшення розміру заробітної плати педагогічних працівників в Україні, яка на сьогодні є низькою.
Оксен Лісовий запевнив, що Міністерство освіти і науки України докладе максимум зусиль для розв’язання цих питань та підтримки освітньої галузі Тернополя.