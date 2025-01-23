За останні роки на Тернопільщині припинили роботу 45 навчальних закладів

У Тернопільській області функціонує 1195 закладів освіти, серед яких дошкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі та позашкільні. Освітні послуги отримують 4954 внутрішньо переміщені особи, зокрема 912 дітей у садочках, 3295 учнів у школах та 747 студентів у закладах професійної та вищої освіти, повідомляють в ОВА.

Про це під час брифінгу розповіла директор департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації Ольга Хома.

Дошкільну освіту забезпечують 426 закладів та 133 структурних підрозділи. За останні роки через війну кількість дітей у садочках зменшилася на 25,4%, а роботу 45 закладів було припинено. Водночас дітей віком від трьох років охоплено дошкільною освітою на 100%, зокрема діють 221 інклюзивна група для дітей з особливими потребами.

Загальна середня освіта представлена 551 школою, де навчається 101,9 тис. учнів, серед них 6546 перебувають за кордоном. У школах працює 1057 інклюзивних класів, створено 153 ресурсні кімнати. У професійно-технічній освіті, яку забезпечують 19 закладів, навчається 6,5 тисяч здобувачів, серед яких 166 внутрішньо переміщених осіб та 487 дітей учасників бойових дій. За рік відкрито три навчально-практичні центри для підготовки фахівців у сфері енергетики, автосервісу та сільського господарства.

У 2024 році реформується викладання предмета «Захист України», охоплено 10 369 старшокласників, а також запроваджуються програми підтримки шкільного харчування, зокрема гарячими обідами забезпечено понад 36 тисяч учнів. Для перевезення дітей працює 221 шкільний автобус, але необхідно ще 70.

У перспективі 2025 року планується відкриття нових приватних та сімейних садків, а також центрів розвитку дитини. Продовжиться впровадження освітньої безбар’єрності, зокрема створення нових інклюзивних класів, забезпечення рівних умов для дітей з особливими освітніми потребами, а також посилення безпеки освітнього середовища шляхом модернізації захисних споруд і встановлення металодетекторів.