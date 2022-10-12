На Тернопільщині майже 300 населених пунктів без електрики

За інформацією Тернопільобленерго станом на 15.00 год. без електропостачання 298 населених пунктів в області.

До моменту відновлення усіх джерел живлення ВАТ «Тернопільобленерго» почергово обмежуватиме електропостачання для споживачів області згідно з розроблених і погоджених графіків та погодинних вимкнень.

Держава робить все можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання в усі населені пункти.

Нагадаємо, що ситуація з енергопостачанням, яка склалася на Тернопільщині, не залежить ні від обленерго, ні від влади області.

Справа в тому, що в результаті ракетних обстрілів було пошкоджено енергетичні об’єкти у сусідніх областях, від яких отримували живлення частину населених пунктів Тернопільщини.