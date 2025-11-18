Водій Opel у Тернополі так тікав від поліції, що врізався в бетонну плиту

Учора вночі, 17 листопада, на вулиці 15 Квітня в Тернополі поліція зупинила водія Opel, який проїхав на заборонний червоний сигнал світлофору. Кермувальник, однак, не виконав вимогу про зупинку і почав втікати. Під час втечі він не впорався з керуванням і влаштував ДТП, наїхавши на бетонну плиту поблизу АЗС. Після цього водій вибіг з автомобіля і продовжив тікати пішки.

Патрульні наздогнали порушника, з’ясувавши, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Однак чоловік відмовився пройти огляд на стан сп’яніння і не надав документи на транспортний засіб.

На водія складено п’ять адміністративних протоколів за порушення таких статей:

ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофору) ;

ч. 1 ст. 126 (Відсутність відповідних документів) ;

ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання вимоги про зупинку) ;

ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) ;

ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння).

Автомобіль евакуювали на арештмайданчик.

Відео події можна глянути ТУТ