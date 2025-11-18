Водій Opel у Тернополі так тікав від поліції, що врізався в бетонну плиту
Учора вночі, 17 листопада, на вулиці 15 Квітня в Тернополі поліція зупинила водія Opel, який проїхав на заборонний червоний сигнал світлофору. Кермувальник, однак, не виконав вимогу про зупинку і почав втікати. Під час втечі він не впорався з керуванням і влаштував ДТП, наїхавши на бетонну плиту поблизу АЗС. Після цього водій вибіг з автомобіля і продовжив тікати пішки.
Патрульні наздогнали порушника, з’ясувавши, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Однак чоловік відмовився пройти огляд на стан сп’яніння і не надав документи на транспортний засіб.
На водія складено п’ять адміністративних протоколів за порушення таких статей:
-
ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофору);
-
ч. 1 ст. 126 (Відсутність відповідних документів);
-
ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання вимоги про зупинку);
-
ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП);
-
ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння).
Автомобіль евакуювали на арештмайданчик.
Відео події можна глянути ТУТ