Чортків має ким пишатися. Сирський нагородив Тараса Бакуна

Наказом Головнокомандувача Збройних Сил України за сумлінну службу, стійкість, вірність бойовому братерству та відданість захисту України нагороджено нашого земляка, чортків’янина – майора Тараса Бакуна, повідомляють у міській раді.

Понад 20 років він віддано служив у Державній кримінально-виконавчій службі України. А 26 лютого 2022 року, не вагаючись жодної миті, добровільно став на захист Батьківщини, вступивши до лав 45 окремої артилерійської бригади імені генерала Мирона Тарнавського.

Упродовж усього часу служби майор Тарас Бакун демонструє виняткову мужність, професіоналізм, надійність та справжню відвагу.

Щира подяка та низький уклін нашому захиснику!