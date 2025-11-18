Аварія на Тернопільщині: водій Mercedes-Benz врізався в дерево

17 листопада, близько 16:30, у Тернополі на вулиці Клима Савури сталася автопригода за участю автомобіля Mercedes-Benz E320 CDI. Водій, виїжджаючи з прибудинкової території на головну дорогу, не впорався з керуванням і виїхав за межі проїзної частини, після чого врізався в дерево.

У результаті аварії чоловік отримав незначні травми. Він отримав медичну допомогу на місці події, однак госпіталізація не знадобилась.

Співробітники поліції з’ясовують обставини інциденту, попередньо встановивши, що причиною аварії стала неуважність водія та порушення правил дорожнього руху.