У Тернополі встановили лавки з сонячними панелями та USB-портами

У Тернополі облаштували три лавки з вбудованими сонячними панелями та USB-портами. Це дозволить тернополянам без перешкод зарядити мобільні телефони та інші гаджети, повідомляють у міській раді.

Лавки встановили на трьох локаціях – на майдані Волі, сквері Качали та на вулиці Петра Конашевича-Сагайдачного біля пам’ятника Івану Франку. Кожна така лавка оснащена 4 USB-портами для зручності користування.

Лавки з вбудованими сонячними панелями та USB-портами – це сучасні елементи міської інфраструктури, які дозволяють заряджати гаджети, використовуючи сонячну енергію, і не потребують підключення до електромережі. Вони оснащені панелями, що виробляють енергію, яка перетворюється на заряд для телефонів через USB-порти.