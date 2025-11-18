Пам’ять про Віталія Юськевича: у Тернополі відбудеться літературник «Біль втрати»

26 листопада о 18:00 у Креативному кластері “На пошті” відбудеться літературний захід «Біль втрати», який є частиною Мандрівного фестивалю Docudays UA. Цей захід присвячений переживанню втрати через війну. Тут усі охочі зможуть поділитися своїм досвідом та трансформувати біль і смуток в мистецтво.

Літературник «Біль втрати» був надихнутий історією Віталія Юськевича, який з 14 вересня вважався безвісти зниклим. Сім’я та друзі сподівалися на його повернення, але, на жаль, 13 листопада його поховали у Тернополі. Віталій віддав своє життя за Україну — йому було всього 33 роки. Він був доброю та відданою людиною, і всі, хто його знав, назавжди запам’ятають його світлий образ.

Попрощатися з Віталієм прийшли його родина, колеги, друзі та побратими. Ті, хто знав його, назавжди залишаться вдячними за його відвагу та жертовність на фронті.

Ми завжди будемо пам’ятати Героя, який віддав своє життя за нашу свободу. Вічна пам’ять та слава Віталію Юськевичу!