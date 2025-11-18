Перед судом постане екстрадований з Польщі  житель Бучача, обвинувачений у незаконному переправленні військовозобов’язаних через кордон 

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя м. Бучач, обвинуваченого в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України у складі організованої групи (ч. 3 ст. 27- ч. 3 ст. 332 КК України).

Обвинувачений створив транспортне підприємство для переправлення за кордон «ухилянтів» в одному із районних центрів Тернопільщини, зареєструвавши на підставну особу транспортне підприємство та отримав ліцензію для міжнародних перевезень вантажів та пасажирів.

Чоловік разом зі спільниками за 6-7 тисяч доларів США упродовж 2022- 2023 років переправляв військовозобов’язаних чоловіків через кордон України, реєструвавши їх у системі «Шлях» як водіїв підприємства. Деякі з переправлених «водіїв» навіть не мали водійського посвідчення.

Під керівництвом обвинуваченого члени організованої групи організували незаконний перетин через державний кордон 5 військовозобов’язаних осіб, і припинили свою діяльність внаслідок викриття їх працівниками правоохоронних органів у січні 2023 року.

Після оголошення йому підозри у вчиненні злочину у 2023 році чоловік утік за кордон, але був затриманий у аеропорту Польщі та екстрадований в Україну у липні цього року.

Розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області.