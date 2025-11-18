Віталій Стадник – Герой України, який віддав своє життя за Батьківщину

Віталій Стадник — 39-річний військовик, старший радник юстиції, матрос Військово-Морських Сил Збройних Сил України, загинув 1 жовтня 2022 року на Херсонщині під час виконання бойового завдання. Він ризикував своїм життям, рятуючи поранених на полі бою, і зробив понад шість поїздок для евакуації близько 200 осіб, поки не загинув від прямого влучання снаряда.

Життя Віталія Стадника

Віталій народився 13 вересня 1983 року в Тернополі. Закінчив Тернопільську загальноосвітню школу № 11 та Інститут підготовки кадрів для органів прокуратури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Після навчання понад 17 років працював у прокуратурі, ставши начальником управління обласної прокуратури і здобувши звання старшого радника юстиції.

Боротьба за Батьківщину

Хоча Віталій бажав приєднатися до Збройних сил України ще в 2014 році, йому не вдалося цього зробити через сімейні обставини. Однак, коли розпочалася повномасштабна війна, він не вагався і вирішив вступити до ЗСУ. Став матросом 35-ї окремої бригади та брав участь у важких боях на фронті. Колеги описують його як спокійну, надійну людину, завжди готову прийти на допомогу.

Героїчний вчинок та загибель

Під час контрнаступу на Херсонщині, 1 жовтня 2022 року, поблизу села Давидів Брід, Віталій зголосився залишитися на полі бою, щоб допомогти евакуювати поранених. Він зробив шість поїздок, вивіз близько 200 осіб, рятуючи життя своїх побратимів. Після посилення мінометного обстрілу ситуація стала небезпечною, проте Віталій знову вирушив на допомогу за сигналом по рації. На жаль, під час цього виїзду автомобіль, в якому він перебував, потрапив під пряме влучання снаряда, і Віталій загинув.

Вшанування пам’яті Героя

8 жовтня 2022 року Віталія поховали на Пантеоні Героїв Тернополя на вул. Микулинецькій. У Віталія залишились мама Марія Семенівна, батько Олег Богданович, дружина Ольга та троє дітей: син Максим, доньки Маргарита і Марія.

За мужність, самовідданість і вірність військовій присязі Віталій Стадник був посмертно нагороджений орденом «За мужність» III ступеня. Також у 2022 році йому присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя». 1 жовтня 2023 року на фасаді Тернопільської обласної прокуратури була встановлена пам’ятна дошка на честь Віталія.

Спадщина Героя

Віталій Стадник залишив по собі пам’ять як справжній патріот, готовий віддати життя за свою країну. Його вчинки та самопожертва стали прикладом для всіх, хто бореться за свободу та незалежність України. Його подвиг житиме в серцях тих, хто його знав, і в пам’яті нащадків.