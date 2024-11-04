Молдовани продемонстрували «біблійне диво»
Нечувана мобілізація діаспори врятувала Майю Санду у другому турі виборів.
Це той момент, коли була поставлена задача отримати більше виборців, ніж має математично опонент. Саме так робиться результат!
На ранок довідаємось точні цифри, але перемога Санду — це вже точно факт
Мімікрія під кампанію Усатого, зустріч перед вихідними з Чебаном, анонс ротацій в уряді, які демонструють визнання помилок і бажання їх виправити, дало свій акумулятивний ефект.
Але все це над вотерлінією, а вся математична робота була під нею….
Робота по «протидії сіткам», демобілізація електорату опонента, а також колосальний приріст явки у другому турі — це дуже трудовий результат!
Маю привітати з цим результатам штаб Санду
Але поразка в середині Молдови, так само як негативне голосування за зміни в Конституцію Молдови, служить серйозним дзвіночком напередодні парламентських виборів.
Навідміну від Грузії, де діаспора не має впливу на результати виборів, в Молдові вдалось врятувати ситуацію.
Час попрацювати над тим, щоб зʼявилось 2-3 проєвропейських сили, щоб не допустити грузинський сценарій. Сценарій у якому є проєвропейський президент і проросійський уряд.
Руслан Рохов