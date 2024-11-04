09:22 | 4.11.2024
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Новини Тернополя 

Молдовани продемонстрували «біблійне диво»

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Нечувана мобілізація діаспори врятувала Майю Санду у другому турі виборів.

Це той момент, коли була поставлена задача отримати більше виборців, ніж має математично опонент. Саме так робиться результат!

На ранок довідаємось точні цифри, але перемога Санду — це вже точно факт 💪🏻

Мімікрія під кампанію Усатого, зустріч перед вихідними з Чебаном, анонс ротацій в уряді, які демонструють визнання помилок і бажання їх виправити, дало свій акумулятивний ефект.

Але все це над вотерлінією, а вся математична робота була під нею….

Робота по «протидії сіткам», демобілізація електорату опонента, а також колосальний приріст явки у другому турі — це дуже трудовий результат!

Маю привітати з цим результатам штаб Санду 👏🏻

Але поразка в середині Молдови, так само як негативне голосування за зміни в Конституцію Молдови, служить серйозним дзвіночком напередодні парламентських виборів.

Навідміну від Грузії, де діаспора не має впливу на результати виборів, в Молдові вдалось врятувати ситуацію.

Час попрацювати над тим, щоб зʼявилось 2-3 проєвропейських сили, щоб не допустити грузинський сценарій. Сценарій у якому є проєвропейський президент і проросійський уряд.

 Руслан  Рохов 

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