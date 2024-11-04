На Тернопільщині бабуся катувала онука, бо він не вивчив молитву

У Тернопільській області бабусю судили через катування онука. Вона змушувала дитину вчити молитву.

Про це йдеться у вироку Кременецького райсуду.

За даними суду, жінка наказала онуку вивчити молитву, однак малолітній в силу свого вікового та інтелектуально-розумового розвитку не зміг виконати вказане.

У цей момент у виник кримінально-протиправний умисел на вчинення катування щодо малолітнього онука, оскільки він на її думку проявив неслухняність, а саме не вивчив напам`ять молитву.

Жінка била онука кропивою, а потім взяла дерев`яну палицю, силоміць розтиснула щелепу малолітнього, вставила її у ротову порожнину дитини та душила потерпілого на протязі кількох хвилин.

На суді жінка провину визнала. Вона зазначила, що в той день онук її не слухав, а тому вчинила кримінальне правопорушення. Такий факт мав місце лише один раз. Про вчинене дуже жалкує та їй соромно, щиро розкаюється. Зараз живе сама, а діти разом з мамою живуть у своєму будинку на іншій вулиці, однак онуки часто приходять до неї додому, розповідають про навчання.

Суд засудив жінку до 1 року іспитового терміну.

Тернопільські події