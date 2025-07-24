Зеленський підготував законопроєкт для зміцнення незалежності НАБУ і САП

Президент України Володимир Зеленський підготував текст законопроєкту, який має на меті зміцнення системи правопорядку в Україні, а також відновлення та гарантування незалежності антикорупційних органів — НАБУ і САП.

“Щойно погодив текст законопроєкту, який гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання”, — написав Президент у своєму Facebook.

Зеленський наголосив на важливості цього законопроєкту, зазначивши, що він включає в себе реальні інструменти для забезпечення незалежності НАБУ та САП. Він підкреслив, що головне завдання — це гарантувати, що ці органи залишатимуться незалежними від будь-яких зовнішніх впливів, зокрема з боку Росії.

“Найголовніше – реальні інструменти, жодних російських зв’язків і незалежність НАБУ та САП”, — підкреслив він, додавши, що для збереження єдності в Україні важливо поважати позицію всіх громадян.

Цей законопроєкт стане відповіддю на ухвалення скандального закону № 12414, який обмежував повноваження антикорупційних органів щодо контролю над розслідуваннями та визначенням підслідності справ.