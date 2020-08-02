Можна лише посилювати, але не послаблювати, – Міністр охорони здоров’я різко відреагував на заяву мера Тернополя

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов різко відреагував на заяву міського голови Тернополя, який не згоден із тим, що місто віднесли до «червоної» зони.

Про це Міністр повідомив на брифінгу.

Відповідальність за дотримання встановлених обмежень лежить на органах місцевої влади та на контролюючих органах, таких як Держпродспоживслужба, Національна поліція, Нацгвардія, Державна прикордонна служба. Згідно з чинним законодавством України, умови карантину визначає уряд. На рівні області або регіону місцева влада може їх тільки посилювати, але в жодному разі органи місцевої влади не можуть самостійно їх пом’якшувати.

Нагадаємо, у тернопільській міській раді заявили, що з 3 серпня підприємства, установи та організації Тернополя працюватимуть у звичному режимі. Адже підстави прийняття щодо міста такого рішення не встановлені, оскільки показники рівня захворюваності на COVID-19 у нашому місті за останні дні пішли на спад і тримаються на тому ж низькому рівні