15:43 | 2.08.2020
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Новини Тернополя 

Можна лише посилювати, але не послаблювати, – Міністр охорони здоров’я різко відреагував на заяву мера Тернополя

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Міністр охорони здоров’я Максим Степанов різко відреагував на заяву міського голови Тернополя, який не згоден із тим, що місто віднесли до «червоної» зони.

Про це Міністр повідомив на брифінгу.

  • Відповідальність за дотримання встановлених обмежень лежить на органах місцевої влади та на контролюючих органах, таких як Держпродспоживслужба, Національна поліція, Нацгвардія, Державна прикордонна служба. Згідно з чинним законодавством України, умови карантину визначає уряд. На рівні області або регіону місцева влада може їх тільки посилювати, але в жодному разі органи місцевої влади не можуть самостійно їх пом’якшувати.

Нагадаємо, у тернопільській міській раді заявили, що з 3 серпня підприємства, установи та організації Тернополя працюватимуть у звичному режимі. Адже підстави прийняття щодо міста такого рішення не встановлені, оскільки показники рівня захворюваності на COVID-19 у нашому місті за останні дні пішли на спад і тримаються на тому ж низькому рівні

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