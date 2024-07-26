Митрополит Епіфаній у с. Лішня вшанував памʼять полеглих захисників України

У селі Лішня Кременецького району Тернопільської області 25 липня 2024 року відбулася щорічна Всеукраїнська проща родин героїв, полеглих у російсько-українській війні. На спільну молитву зібралися захисники Батьківщини, віряни та родичі полеглих воїнів з різних куточків України.

Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолив Божественну літургію в храмі-пантеоні на честь святої праведної Анни.

Предстоятелю помісної Української Православної Церкви співслужили митрополит Черкаський і Чигиринський Іоан, митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор, архієпископ Тернопільський і Теребовлянський Павло, архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон, архієпископ Харківський і Слобожанський Митрофан, архієпископ Хмельницький і Шепетівський Павло, єпископ Ужгородський і Закарпатський Варсонофій, єпископ Херсонський і Каховський Борис, настоятель храму протоієрей Андрій Любунь та місцеве й запрошене духовенство.

Після прочитання Євангелія Предстоятель автокефальної Української Православної Церкви виголосив першосвятительське слово проповіді.

Під час відправи лунали молитовні прохання за воїнів, які захищають Україну, за владу і наш народ та за спокій душ усіх полеглих оборонців Батьківщини і загиблих мирних жителів. Також Митрополит Епіфаній возніс особливу молитву до Господа в час, коли Батьківщина в небезпеці.

Наприкінці Божественної літургії Блаженнійший владика відзначив високими церковними нагородами родини новітніх героїв.

Після відправи Предстоятель Православної Церкви України очолив заупокійну літію за полеглими українськими воїнами та вбитими мирними мешканцями.

На завершення Першосвятительського візиту Блаженнійший Митрополит Епіфаній звершив освячення місця під будівництво Всеукраїнського меморіалу «Памʼять жива» на честь воїнів-героїв, які віддали своє життя в російсько-українській війні, повідомляє пресслужба Київської Митрополії Української Православної Церкви (ПЦУ).