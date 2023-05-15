На Тернопільщині знешкоджують російську ракету, яку збили сили ППО

На Тернопільщині знешкоджують бойову частину російської ракети X-55, яку збили наші сили ППО.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник управління ДСНС у Тернопільській області Віктор Маслей.

“Група піротехнічних робіт сьогодні знешкоджує ракету Х-55, яка знаходиться на території області і була збита нашими силами ППО”, – повідомив він.

За інформацією начальника управління Національної поліції Олександра Богомола, вчора фахівці вилучили сім уламків ракет. Він також наголосив, що у боєприпасах було багато палива, яке може спричиняти отруєння. Відтак, мешканців закликають не наближатися до місць можливого падіння уламків, а тим більше не торкатися їх. Про всі подібні знахідки слід негайно повідомляли поліцію або рятувальників.

Довідково:

Х-55 (вимовляється як «ха-55»; «виріб 120», загальновійськова назва — РКВ-500, за кодифікацією НАТО — AS-15 Kent) — радянська стратегічна авіаційна крилата ракета, розроблена в дубненському МКБ «Радуга» в кінці 1970-х — початку 1980-х років для озброєння стратегічних бомбардувальників.

Перший пуск Х-55 з переобладнаного літака Ту-95М-5 відбувся 23 лютого 1981 р.

Здійснює політ на дозвукових швидкостях на гранично малих висотах з огинанням рельєфу місцевості. Призначена для застосування проти стратегічно важливих стаціонарних наземних цілей із заздалегідь відомими координатами.

Носіями Х-55 є стратегічні бомбардувальники Ту-95, Ту-160.

У 1999 Україна передала Росії як оплату за постачання природного газу 575 ракет Х-55 і Х-55СМ.

Застосовувалися для авіаційних ударів російських ВКС по об’єктах у Сирії в листопаді 2015 року (носії — Ту-95МС та Ту-160). Зокрема 17 листопада 2015 року було застосовано Х-555 бомбардувальниками Ту-95МС по провінціях Ідліб та Алеппо на північному-заході Сирії.

Росія активно використовує ракети Х-55 для обстрілів території України. Так, 18 березня 2022 року імовірно саме ракетами Х-55 завданий удар по авіаремонтному заводу у Львові.

Під час масованих ракетних обстрілів були неодноразово зафіксовані випадки застосування (зокрема, 26 січня 2023 року) ракет Х-55 з імітаторами ядерної бойової частини аби перенаситити протиповітряну оборону України хибними цілями.

За Збручем