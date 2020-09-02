Митрополит Василій Семенюк нагородив священника з Тернопільського району хрестом з прикрасами

30 серпня 2020 року парафія святої Параскеви УГКЦ с. Байківці Великобірківського деканату відзначила 120-літній ювілей церкви.

Попри обмеження і труднощі, пов’язані із дотриманням норм у часі пандемії, ювілейне святкування розпочалося духовним приготуванням через духовні місії, які проводили отці-місіонери Чину Найсвятішого Ізбавителя.

Ювілей відвідав також архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк. Його вітали діти Марійської Дружини, учасники спільноти МБНП, учасники спільноти «Матері в молитві».

Під час архиєрейської Літургії, яку очолив високопреосвящений владика Василій, єпископ підтримав християнський люд, закликаючи до молитви і міцної віри, незважаючи на терпіння та війну у нашій країні і проблеми поширення пандемії у світі.

Окрасою свята стала театральна імпреза про історію створення образу Матері Божої Неустанної помочі, яку приготувала парафіяльна молодіжна спільнота «БУМ».

На завершення свята владика нагородив місцевого священника о.Віталія Дзюбу хрестом з прикрасами.

До слова, спільноти МБНП, «Матері в молитві» та молодіжна спільнота «БУМ» цьогоріч також святкують ювілеї відповідно 15, 10 та 15 років.

Повідомив Павло Тимчина