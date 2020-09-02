Тернополянка створила кліп для відомої української співачки (відео)

Тернополянка Катерина Кутенська створила кліп на пісню «Вийди, вийди, Сонечко» відомої української виконавиці NAVKA. Усе в рамках проєкту «Україна в піснях», – пише Терен.

– Кліп зроблений просто в рекордний час, всього за два тижні, – каже «Терену» Катерина Кутенська. – Зазвичай, я роблю 3-5 секунд анімації в день, а тут було 10 і більше. Доводилось працювати днями й ночами, не виходячи з дому, але результат того вартий. До того ж пісня дуже кльова і позитивна, її приємно слухати. Я анімувала, підтанцьовуючи.

Співпраця з відомою виконавицею почалася з простої «реклами» друзями.

– Мою кандидатуру порадив спільний знайомий. Зізнаюся, дуже здивувалася, коли до мене зателефонував представник музикантки… А працювалося круто! Я спілкувалася з Навкою і її продюсером. Вони дуже позитивні та креативні люди. Ще й виявилися кльовими замовниками – усі фрілансери мене зрозуміють.

До слова, відеоробота – частина челенджа. Про нього детальніше читайте згодом