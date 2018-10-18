Новини Тернополя 

Митрополит Василій зустрівся з родинами загиблих воїнів

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17 жовтня у храмі УГКЦ Матері Божої Неустанної Помочі (бульвар Данила Галицького) архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк) зустрівся з родичами загиблих учасників війни на Сході України. Спочатку відбулася спільна заупокійна Панахида, на які поіменно згадали полеглих героїв Тернопільщини, а, відтак, у конференц-залі храму – дружня зустріч.

Архиєрей висловив особливі слова вдячності та підтримки родинам полеглих воїнів. Кожному побажав мужності, сили та витривалості: «Церква вас любить та є з вами. Воїни-герої захистили наші життя, а тепер ми через свою молитву допоможімо їм осягнути вічне життя та райську насолоду».

Матері та дружини полеглих ставили запитання та давали пропозиції. Було домовлено частіше проводити побідні зустрічі, зокрема зібратися на реколекції у Зарваниці, провести спільну Святу Вечерю, а також присвятити останню суботу кожного місяця поминальній молитві за полеглими воїнами. Молитва відбуватиметься о 10.00 на Микулинецькому кладовищі Тернополя на місці поховання воїнів.

У заході взяли участь синкел у справах стратегії розвитку Тернопільсько-Зборівської архиєпархії о. Віталій Козак, військовий капелан о. Дмитро Квич, представники влади.

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Прес-служба архиєпархії

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