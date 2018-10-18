Студентські команди програмістів ТНТУ найкращі в Україні

Команда студентів кафедри програмної інженерії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя TNTU_YeahBoi у складі Бармака Ігоря, Заяця Володимира, Заярного Миколи отримала диплом I ступеня. в рамках фіналу Всеукраїнської олімпіади з програмування ACM 2018, яка відбулася 10 – 12 жовтня в Одесі.

Команда TNTU_TNT у складі Борівця Богдана, Зашка Богдана, Приведи Оксани отримала диплом II ступеня.

Тренером команд виступила старший викладач кафедри комп’ютерних систем та мереж Петрик Оксана Юліанівна. Завдяки високому рівню підготовки, що здійснюється навчально-педагогічним персоналом кафедр факультету та тренером команд Петрик О.Ю., розвинуто нові підходи роботи з обдарованою молоддю, вперше в університеті досягнуто таких результатів.

Що дає олімпіада студенту? На це питання отримали відповідь у студента групи СП-41 Богдана Борівця: «Олімпіадне програмування, яким ми займаємося ще з першого курсу університету дає змогу перевірити свої знання та навички, як в складних алгоритмах, програмуванні, так і в логічному мисленні. Це також гарна нагода не тільки позмагатись з найкращими ІТ-спеціалістами зі всієї України, але також відвідати інші міста, пожити в іншому студентському середовищі. Протягом трьох років ми відвідали Вінницю, Ужгород, Київ та Одесу, де проводилися різного роду конкурси, школи та олімпіади, були неодноразовими призерами олімпіад різних етапів та рівнів складності. Це нелегке змагання об’єднує нас, дає натхнення та нові ідеї для розвитку, прийняття швидких рішень, це командний дух перемоги, що особливо цінується в ІТ-індустрії».

Бажаємо нових успіхів в інженерії програмного забезпечення та творчих злетів!