На баскетбольній арені Тернополя відбувся унікальний захід – зіркові баскетболісти зіграли з вболівальниками

25 січня у Тернопільському фізкультурно-оздоровчому комплексі, що на вул. Братів Бойчуків, 4а, відбувся унікальний захід – гравці баскетбольної команди «Тернопіль» провели відкрите тренування з вболівальниками та представниками ЗМІ.

Захід проводився в рамках Всеукраїнської акції «Тренування із зіркою» що організовує титульний спонсор чоловічої Суперліги ТМ «Parimatch» та Федерація баскетболу України.

Учасники баскетбольного дійства мали змогу ближче познайомитися зі світом професійного баскетболу, дізнатися, як живе тернопільська команда та поспілкуватися і потренуватися зі спортсменами.

Вболівальники і представники ЗМІ зіграли також у товариський матч та спробували свої сили у естафетах, переможці яких отримали ексклюзивні призи.

Нагадаємо, цього сезону БК «Тернопіль» дебютував у Суперлізі Паріматч.