На дороги України виїхали “фантомні” патрулі

Сьогодні зранку о 8:00 автомобілі фантом (“PHANTOM”) виїхали на повноцінне патрулювання.

Не секрет, що наразі це автомобіль Skoda Kodiaq без розпізнавальних знаків поліції. Зрозуміло, що надалі марки та моделі авто не називатимемо відкрито, бо це суперечить концепції використання таких комплексів.

Спецавтомобіль сертифікований за модулями “В” та “F” і унормований з усіма вимогам ДСТУ-8809:2018 Національного стандарту України й здатний до фіксації порушень ПДР.

Ці авто оснащені системами контролю швидкості рухомих транспортних засобів, які надають змогу проводити вимірювання швидкості, як під час руху самого фантому, так і коли фантом стоїть в певному місці. Після фіксації правопорушення відбувається зчитування та розпізнавання номерних знаків з подальшою перевіркою в базах даних.

Після чого метадані із відповідною інформацією відправляються до системи автоматичної фіксації, яка відповідні метадані опрацьовує та автоматично формує постанови про адміністративні правопорушення. До відповідальності, в такому випадку, притягується власник авто або належний користувач.

Майже всі правопорушення швидкісного режиму будуть фіксуватися в автоматичному режимі без зупинки транспортного засобу порушника.

Так. Не в автоматичному режимі фіксація порушень ПДР здійснюватиметься спецавтомобілем за допомогою двох відеокамер, якими оснащений автомобіль. Вони мають здатність фіксувати порушення ПДР, що відбуваються попереду та позаду службового авто. Як правило, це буде відбуватися досить рідко і стосуватиметься лише найзухваліших і найнебезпечніших для учасників дорожнього руху порушень ПДР, які будуть помічати інспектори під час патрулювання фантому. Наприклад, проїзд на червоне світло чи перетин подвійної суцільної, де це дійсно могло призвести до надсерйозних наслідків.

У “фантомі” патрулюють інспектори. У такому разі вони, відповідно до вимог статті 35 ЗУ “Про Національну поліцію”, будуть зупиняти автомобілі порушників та розглядати справи про адмінправопорушення. Притягуватись до відповідальності в такому випадку будуть водії авто, яких зупинили.

І трішки про плани У поточному році за Держпрограмою (реалізовується Мінінфраструктурою) заплановано закупівлю 30 таких спецавтомобілів.