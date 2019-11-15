На Львівській залізниці тернополяни майнили криптовалюту за рахунок УЗ

Тут кмітливі тернопільські хлопці вирішили стати на шлях «діджиталізаціі» Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia. Про це повідомляє голова правління АТ “Укрзалізниця” Євген Кравцов.

Департамент безпеки “Укрзалізниці” разом з правоохоронцями виявив на Львівській залізниці майнінгову ферму криптовалюти, яка працювала на електроенергії компанії.

Під час огляду приміщення, де знаходилася так звана ферма, виявлено понад 100 одиниць комп’ютерного обладнання, яке здійснювало генерування біткоінів. Зазначена техніка була підключена до електромережі” Укрзалізниці “. Орієнтовна сума збитків з початку року – 1 млн грн.

Подивився: орієнтовна вартість 1 біткоїна – понад 208 тис. грн. А генерували їх понад 100 одиниць обладнання. Не врахували одного – Закон України забороняє обіг та випуск криптовалюти на території країн и, а ще Закон забороняє красти, – каже Євген Кравцов.

Матеріали перевірки направлено до Тернопільське відділення поліції ГУ НПУ в Тернопільській області. За результатами перевірки порушено кримінальне провадження.