Досуг для тех, кто любит уют

Телеканал «Интер» вещает с 1996 г. Изначально его предназначением являлась ретрансляция передач, выходивших в эфир на российском канале «ОРТ». Именно вокруг них была сосредоточена основная зрительская аудитория, которая еще не представляла того, что «Первой программы» может и не быть.

Первые изменения

Прежде чем стало возможным смотреть «Интер» онлайн по ссылке https://sweet.tv/ru/tv/7-inter, произошло многое. Все-таки настало время, когда востребованность постсоветского контента стала сходить на нет. Отчасти это происходило потому, что большее распространение получили кабельные операторы. Они могли сами организовать трансляции любых каналов.

Вторая причина состояла в том, что программы Общественного Российского Телевидения оказались неактуальными. Они устарели и перестали представлять интерес не только для нового, но даже для среднего поколения в самой РФ, не говоря об Украине. Такая ситуация заставила творческий коллектив и администрацию «Интера» вести работу над созданием собственных передач.

Рай для домоседов

Сокращая российский контент, на канале «Интер» заполняли эфир любыми путями. Демонстрировались латиноамериканские сериалы. Затем было сотрудничество с творческим коллективом «Джентльмен Шоу», который привлек немалую часть зрителей. Многие помнят известного эрудита Бориса Бурду. Он вел кулинарную программу, неутомимо шутил и делился познаниями из многочисленных сфер.

В эфир телеканала в разное время выходили передачи, направленные на молодежную аудиторию:

«Шанс»;

«Мелорама»;

«Майданс» и другие

Каноничным проектом стал «Жди меня». Эта передача до сих пор помогает родственникам и близким людям найти друг друга даже спустя годы. В свое время выходило на экран ток-шоу «Шустер LIVE», посвященное острым политическим темам.

Полезной для просмотра была программа «Знак качества». Ее вел Константин Грубич, он рассказывал все о продуктах, которые можно купить в магазинах, о нюансах их изготовления. Иногда в прямом эфире проводилась экспертиза, и благодаря ей легко было сориентироваться в качестве продовольственных товаров.

За время вещания телеканал удостоен множества телевизионных премий. Недавней победой стала двойная золотая награда на конкурсе PromaxBDA Global Excellence за проморолик к телевизионному циклу «Вещдок». Было это в 2017 г.

Настоящее время

Очевидно, шоу «Шустер Live» было самым острым проектом в истории «Интера». Большая часть передач не носила какого-либо провокационного характера. Они были рассчитаны на то, чтобы проводить с ними вечера или дождливые выходные. Однако вокруг самого канала постоянно вертелись острые коммерческие и политические интересы. Регулярно менялись собственники, в последнее время возникают претензии к русскоязычному контенту.

В итоге «Интер» отошел от громких политических проектов. Максимум, эти вопросы могли быть затронуты в новостях. Основная программа построена на нейтральном контенте, куда входят:

«Утро с Интером» – программа обо всем;

«Вещдок» – цикл, в котором при помощи актеров реконструировались как резонансные, так и малоизвестные, но не менее ужасные преступления XX века, пик которых припал на советский период;

«Касается каждого» – ток-шоу, охватывающие критические вопросы из нашей повседневности;

«Готовим вместе» – кулинарное шоу Андрея Доманского и Андрея Дромова, где рассказывается все о приготовлении блюд. После просмотра передачи вы сможете почерпнуть новые рецепты или по-иному взглянуть на старые.

На канале часто демонстрируются фильмы эпохи СССР. Популярным является музыкальный цикл «Место встречи». Там показывают исполнителей советской и постсоветской эпохи, спрос на которых, несмотря на то что те давно пребывают в другом информационном пространстве, продолжаете существовать.