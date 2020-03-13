На одного пацієнта з цукровим діабетом припадає два, у яких він не діагностований, – тернопільський лікар Людмила Мазур

Цукровий діабет – одне із трьох найпоширеніших захворювань в нашій області та країні. Згідно із статистикою, на даний час в світі хворіють більше 400 мільйонів людей. В Україні ця кількість складає понад 1,2 мільйони хворих. За останні п’ять років поширеність цукрового діабету зросла вдвічі. Саме тому, цукровий діабет часто називають не хворобою, а стилем життя.

❌➡️ Чому цей недуг такий поширений, як запобігти його виникненню, як жити із цукровим діабетом та хто перебуває у групі ризику, пояснює доцент кафедри клінічної імунології, алергології і загального догляду за хворими Людмила Мазур.

✍️ Що таке цукровий діабет?

👩‍⚕️ З наукової точки зору, цукровий діабет – це група захворювань, які характеризуються підвищенням глікемії. З іншого боку цукровий діабет – це той стан організму, який є у величезної частини людей і є їх особливістю, оскільки з віком гірше починають працювати механізми захоплення глюкози з крові і утилізації в клітини. В деякій мірі, цукровий діабет є віковим пристосуванням організму.

✍️ Чи можливо контролювати цукровий діабет і що важливо у такому випадку?

👩‍⚕️ Дуже важливим є навчання пацієнта, самонавчання, контроль і самоконтроль. З цукровим діабетом пацієнт живе кожну секунду свого життя і тут важливо навчитися співіснувати. Виглядає , що це дуже страшно, і люди, які чують вперше про свій діагноз, насправді, лякаються. Найважче є те, що людина сама значною мірою відповідає за перебіг свого захворювання. Саме тому, повинна бути співпраця між медпрацівником і пацієнтом. Бо разом можна цукровий діабет контролювати і компенсувати.

✍️ Чому цукровий діабет – одне із найпоширеніших захворювань?

👩‍⚕️ Цукровий діабет не є одним захворюванням. Це група захворювань, які характеризуються підвищенням рівня глюкози в крові і порушенням обміну інсуліну, а також потребують різного лікування.

Чому зростає його поширюваність? Значну частку складає так званий цукровий діабет 2-го типу. Це цукровий діабет, який виникає в людей після 30-35 років і, відповідно, збільшення кількості хворих зумовлено стилем і способом життя.

Що стосується цукрового діабету 1-го типу, то він є автоімунним захворюванням, і кількість хворих ним настільки різко не зростає.

✍️ Чим небезпечний цукровий діабет? Які його наслідки?

👩‍⚕️ Основна небезпека – хронічні ускладнення. Цукровий діабет 2-го типу розпочинається дуже непомітно і в значної частини пацієнтів висока глікемія виявляється випадково при їх обстеженні з приводу інших захворювань. Зрештою, сама симптоматика початку цукрового діабету 2-го типу не є яскравою і її можна просто не помітити. Але разом з тим поступове і незначне підвищення глікемії є достатнім для того, щоб спричинити розвиток хронічних ускладнень.

Проблема полягає в тому, що при високому рівні глюкози настає ураження всіх судин та нервів, починаючи від центральної нервової системи і аж до периферичних нервів. Відповідно, страждають всі органи, які інервуються та отримують кровопостачання.

✍️ Як діагностувати цукровий діабет? Чи є якісь симптоми, коли людина, не обстежуючись, може запідозрити, що в неї цукровий діабет?

👩‍⚕️ Досить швидко встановлюється діагноз цукрового діабету 1-го типу, який виникає у молодих людей чи дітей. Оскільки у них глікемія різко зростає і відповідно чітко проявляються такі ознаки як спрага, підвищене виділення сечі, вони худнуть і порушення наростають навіть до коми. Але, водночас, цей процес відбувається досить швидко, протягом декількох днів чи тижнів, і відповідно цукровий діабет діагностується до того, як розвинуться хронічні ускладнення діабету.

А ось при цукровому діабеті 2-го типу ми говоримо про групи ризику. Це люди, яким слід контролювати рівень глюкози крові. Сюди належать люди з підвищеною вагою тіла, люди у яких є сімейний анамнез цукрового діабету, ті, хто мають малорухомий спосіб життя, також стресове життя, ті, хто погано харчується.

Крім того, слід пам’ятати, що відсоток пацієнтів із цукровий діабетом різниться. Адже на одного пацієнта з цукровим діабетом припадає два у яких він не діагностований. Особливо зростає його поширеність у віці після 60-ти років.

✍️ Що людям хворим на цукровий діабет категорично заборонено?

👩‍⚕️ Насправді немає нічого категорично забороненого. Пацієнтам, в яких діагностовано цукровий діабет, слід усвідомити те, що найбільш ефективним і найменш дороговартісним способом лікування цукрового діабету є зміна стилю життя, дотримання режиму відпочинку та роботи і дотримання правил здорового харчування. Я, насправді, не дуже люблю слово «дієта», тому що дієта – це те, що можна сьогодні розпочати, а завтра завершити. Тому своїм пацієнтам я кажу, що їм потрібно харчуватися здоровою їжею і розпочати це саме сьогодні, тоді, коли ми говоримо про цукровий діабет. Адже це невиліковне захворювання. Неможливо якимось періодами дотримуватися правильного харчування, а якимось – ні. Якщо людина не дотримується правил здорового харчування, то жодні медикаментозні препарати не будуть давати достатнього ефекту.

Тернопільська університетська лікарня