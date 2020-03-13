“Жодних змін у проведення богослужінь Церква впроваджувати не буде”, – архієпископ Нестор

Архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор прокоментував впровадження обмежувальних заходів для запобігання поширенню коронавірусної інфекції та розповів, як вплине карантин на богослужіння.

Запровадження карантину у зв’язку із загрозою розповсюдження коронавірусу не вплине на проведення богослужінь у храмах єпархії. Жодних змін у проведення богослужінь Церква впроваджувати не буде, запевнив владика Нестор. На його думку, ми не можемо підтримати заклики закрити храми, звершувати богослужіння на вулиці чи якимось іншим способом скасувати традиційні для Церкви речі.

“На засіданні обласної Ради Церков, яке було присвячене питанню запобігання загрозі розповсюдження коронавірусу, було рекомендовано низку превентивних заходів. Представники влади наголошували, що держава не має наміру жодним чином втручатися у діяльність релігійних організацій, проте розробила низку рекомендацій з профілактичною метою. Жодного рішення за підсумками засідання ухвалено не було. Таким чином, кожна Церква повинна самостійно виробити заходи для запобігання поширенню інфекції. Рекомендації стосувалися, зокрема, скорочення кількості та тривалості богослужінь, а також обмеження допуску віруючих до причастя.

Насправді ці питання не є в компетенції влади. Нема жодних підстав вважати, що Церква є одним з найбільших поширювачів інфекції. На жаль, доводиться констатувати, що в цьому випадку храм розглядається виключно як місце скупчення людей. Для самих віруючих він є місцем духовного лікування, де вони отримують зцілення від душевних хвороб, а за рахунок зцілення душі часто відбувається і зцілення тіла. І якщо Церква нині почне піддаватися паніці, то означатиме насамперед, що сама Церква не вірить у свою спасительну місію.

Коли ми говоримо про храм, то повинні розуміти, що люди, окрім молитви, сповіді, причастя, участі у тих чи інших Таїнствах, приходять сюди і за розрадою й підтримкою. І якщо тепер обмежувати допуск людей до участі у Таїнствах і богослужіннях, то, звичайно, це ніяк не сприятиме поліпшенню ситуації в Україні, а навпаки збільшуватиме паніку в суспільстві.

Звичайно, ми уважно вислухали висловлені за засіданні обласної Ради Церков рекомендації, але представники всіх релігійних організацій пояснили, що деякі з них апріорі не можуть бути виконані. Це не означає, що Церква стоїть осторонь проблеми. Церква братиме участь у профілактиці коронавірусу. Зокрема, священники будуть закликати людей із симптомами захворювання і наявності контакту з інфікованими коронавірусом особами, не відвідувати богослужінь до часу одужання, рекомендуватимуть людям звертатися до сімейного лікаря. Але Церква не може відмовитися від своєї спасительної місії і перетворюватися просто у місце зібрання людей.

Церква є домом Божим, і Господь зцілює кожну людину, яка звертається до Нього зі справжньою вірою. Якщо ж до храму приходить людина без твердості у вірі, то, звичайно, на цей час заради власної безпеки їй можна рекомендувати богослужіння не відвідувати. А для істинно віруючої людини участь у богослужіннях і молитва є якраз тим лікувальним засобом, який допоможе в нелегкі часи вистояти і залишитися здоровою тілом і духом”, – сказав архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор.