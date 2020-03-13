11:00 | 13.03.2020
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Новини Тернополя 

Собаку, з якою жахливо поводилися у селі Теребовлянського району, визволили поліцейські та волонтери

Irena 1 Views Прокоментуй!
Допис про жорстоке поводження з твариною виклала в мережі Інтернет жителька Теребовлянського району. Краянка зазначила, що в селі Кобиловолоки, власники собаки її не годують й вона знаходиться в жахливому стані.
 
На місце події виїжджали працівники слідчо-оперативної групи Теребовлянського відділу поліції. Зі слів власниці господарства, вона належним чином доглядає за твариною та забезпечує її харчами. Господиня також повідомила, що нещодавно собака перенесла хворобу, тому схудла.
 
 
Поліцейські допомогли волонтерам доправити тварину до ветеринарної клініки на обстеження. Лікарі діагностували у неї гострий ентерит та призначили лікування.
 
Відомості про подію внесено в журнал єдиного обліку звернень громадян про скоєнні злочини та правопорушення.
 
Триває перевірка.

 

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