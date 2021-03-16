До уваги тернополян: в Україні збільшили штрафи за порушення правил дорожнього руху

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який посилив відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Зокрема, збільшив покарання за п’яне водіння.

Штрафи для водіїв

Мінімальний штраф підвищили до 510 грн. Він призначається за: непристебнутий ремінь, відсутність шолома у мотоцикліста, неосвітлений номерний знак, розмова по телефону за кермом без гарнітури, порушення правил проїзду перехресть, зупинок, правил обгону, проїзд на заборонний сигнал світлофора.

– за перевищення швидкості в населених пунктах більш ніж на 50 км/год і втеча з місця ДТП – штраф до 3,4 тис. грн;

– за ненадання переваги в русі авто швидкої допомоги, поліції або аварійній службі – штраф до 680 грн;

– за створення аварійної ситуації каратимуть штрафом у 1445 грн, а за порушення, яке призвело до ДТП – 850 грн;

– водіння авто без посвідчення – штраф 425 грн;

– відсутність прав на керування авто – 3,4 тис. грн;

– якщо водій перебував у стані алкогольного сп’яніння – штраф 17 тис. грн з позбавленням водійських прав на рік;

– за повторне порушення протягом року – 34 тис. грн з позбавленням прав на три роки. Якщо водій порушить втретє – штраф 51 тис. грн, позбавлення прав на 10 років і конфіскація авто;

– за ДТП в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння , в результаті якого потерпілий отримав травми середньої тяжкості, каратимуть позбавленням волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років;

– якщо потерпілий отримав тяжке ушкодження – позбавлення волі на термін від 3 до 8 років (позбавлення прав від 5 до 8 років);

– у разі смерті потерпілого – тюремний термін від 5 до 10 років (позбавлення прав на термін від 5 до 10 років). Якщо жертв ДТП кілька – позбавлення волі на термін від 7 до 12 років (позбавлення прав на термін від семи до десяти років).

Закон також передбачає, що суд позбавлений можливості звільняти від відповідальності тих порушників, які попалися вперше і покаялися.

Штрафи для пішоходів і велосипедистів

Пішоходам, які переходять дорогу в недозволеному місці, загрожує штраф в 255 грн. Якщо велосипедист порушив ПДР – штраф 340 грн. За ці ж порушення, вчинені в нетверезому вигляді – 680 грн, за створення аварійної ситуації – 850 грн.