19:40 | 28.05.2021
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Новини Тернополя 

На пішохідному переході в Тернополі водій іномарки збив пенсіонерку

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Аварія трапилася 27 травня близько 8:30. Про травмовану жінку, 1939 року народження, на лінію “102” повідомив лікар бригади екстреної медичної допомоги.

Слідчо-оперативна група встановила, що пенсіонерку збив водій автомобіля Volkswagen. За попередньою інформацією, чоловік був не достатньо уважним і не одразу зреагував на те, що проїжджу частину переходить пішохід. Жінку госпіталізували.

У водія відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт внесли правоохоронці в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно із статтею 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Триває перевірка, – повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

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