На ринки Тернополя не допустили 230 кг кабачків, 400 кг дині, та 300 кг кавунів, які надійшли з Херсону

На ринках області збільшується реалізація і асортимент свіжих овочів, фруктів та ягід. За словами директора Тернопільської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби Олега Васильківа, кількість випадків, у яких виявляють завищений вміст нітратів зменшується.

В червні на ринках області були виявлені: кабачки (25 кг), буряк столовий (30 кг), полуниця (4 кг), диня (200 кг), помідори (25 кг), у яких перевищував вміст нітратів. Найбільше продукції фахівці лабораторії ветсанекспертизи виявили на ринках обласного центру.

Від початку липня не допустили 230 кг кабачків, 400 кг дині, та 300 кг кавунів, які надійшли на ринки Тернополя з Херсону.

Працівники лабораторії по кожному випадку повідомляють адміністрацію ринку про результати досліджень, у яких перевищений вміст нітратів щодо недопущення до реалізації вищезазначених партій товарів.

Фахівці Держпродспоживслужби закликають тернополян уникати придбання БУДЬ-ЯКИХ продуктів харчування, у тому числі і свіжих фруктів та овочів на стихійних та несанкціонованих ринках. Так як продукція, яка недопущена контролерами на офіційних ринках може продаватися там. На офіційних ринках кожен покупець має право вимагати від реалізатора експертний висновок про результати проведеного дослідження.