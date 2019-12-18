На “Східному” встановили головну ялинку масиву

На бульварі Данила Галицького працівники ПП “Східний масив” встановили ялинку.

Традиційно кожного року підприємство купує зелену красуню за власний кошт, щоб порадувати жителів мікрорайону та гостей міста. Тепер працівники підприємства проведуть роботи із облаштування ялинки іграшками та прикрасами, а також встановлять верхівку новорічного дерева.

Що цікаво, головна ялинка масиву щороку виглядає по-різному. Адже колектив підприємства щоразу долучається до виготовлення прикрас власноруч. Запалюють вогні ялинки на Східному зазвичай тоді, коли й у Центрі.

Приміром, була прикрашена у патріотичному стилі: тризубами, жовто-блакитними стрічкамии та написами із закликами до миру, а ще – лаконічними білими сніжинки, сповненими позитивними емоціями та передноворічним настроєм.

Тернопіль житлово-комунальний