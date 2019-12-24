На Театральному майдані запрацювала ковзанка. Ціни на катання та графік роботи

Уже втретє у період новорічних свят на Театральному майдані встановлюють 40-метрову ковзанку просто неба. Особливістю ковзанки є те, що для її функціонування не потрібна мінусова температура повітря. Майданчик знизу охолоджується, що дає можливість працювати навіть без морозу на вулиці.

Графік роботи: щодня з 10.00 до 23.00. Одночасно на льодовому майданчику зможуть кататись понад сто людей.

Ціни на сеанс катання:



Послуги інструктура вартують 100 гривень за годину. А для пенсіонерів, учасників АТО та їх сімей діє знижка 50 % на вхід. Можна приходити і з своїми ковзанами.

Також на ковзанці встановлене світлове шоу.

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