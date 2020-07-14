На Тернопільщині 22% вакансій – у сільськогосподарській сфері

Загалом цьогоріч 22% вакансій, які подали роботодавці у службу зайнятості області, пропонувались у сільському, лісовому та рибному господарстві.

Сезонні роботи у сільському господарстві давно розпочалися, відтак основна кількість вільних робочих міць вже заповнена, проте станом на 14 липня 2020 року сільськогосподарські товариства області мають ще 31 вакансію. Їм потрібні: рибовод, тваринник, свинар, підсобник, тракторист, водій автотранспортних засобів, слюсар з ремонту колісних автотранспортних засобів, сторож, столяр, муляр, пробовідбірник, обліковець, бухгалтер, енергетик.

На таких фахівців є попит у Бучацькому, Гусятинському, Заліщицькому, Збаразькому, Козівському, Кременецькому, Лановецькому, Монастириському, Теребовлянському, Тернопільському та Шумському районах Тернопільської області.

Своїм працівникам роботодавці готові платити до 13000 тис. гривень. До слова, середня заробітна плата трактористів та водіїв від 10 тис. грн.

Якщо Ви маєте бажання працювати у сфері сільського господарства і Вас зацікавили вказані вакансії, зверніться до місцевої районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості або Тернопільського міськрайонного центру зайнятості