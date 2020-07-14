Андрій Куликов у Тернополі: «У кадрі має бути якнайменше механічного і якнайбільше людського»

«Насамперед, будьте собою!» – таку пораду дав слухачам сьомої регіональної Школи сучасної журналістики Тернопільського прес-клубу Андрій Куликов. Відомий радіо- та телеведучий, голова правління hromadske.radio провів для них майстер-клас на тему: «Специфіка роботи ведучого теле- та радіопрограм, ключі до успіху у сучасному ефірі».

Серед іншого Андрій Куликов розповів присутнім про основні якості, потрібні для роботи у прямому ефірі. «Тим, хто працює ведучими, або планує спробувати себе у цій професії, говорю: будьте собою, – сказав він. – Так, аудиторія часто малює у своїй уяві якийсь наш образ, але вони шукають у ведучому, в першу чергу, людину. З одного боку, ми маємо бути оригінальними, щоб запам’ятатися і відрізнятися від інших, а з іншого – бути «своїми», тобто такими, як наш глядач чи слухач. Тому зберігайте в собі те особливе, що у вас є, адже кожен з вас – цінний і особливий».

Андрій Куликов також акцентував увагу на тому, як має працювати ведучий наживо: «Цінуємо кожне слово і кожну секунду в прямому ефірі. У нас насправді дуже мало часу, тому не повчайте свою аудиторію. Наша функція не у цьому, а в тому, щоб подавати корисну інформацію. Пам’ятайте: глядачеві і слухачеві байдуже, що ми вважаємо. Українська аудиторія – розумна, освічена, допитлива і скептично налаштована. Вона сама може зробити висновки з інформації, яку ви їй розкажете. Але це не означає, що ми маємо бути байдужими. Ведучі – це не роботи і не манекени. Ми можемо висловити своє ставлення до події без власної думки. Наприклад, можна легенько усміхнутися чи навіть показати сльозу. Це нормально, але тільки якщо все відбувається природно, а не коли ви плануєте наперед, що, мовляв, тут я посміхнуся, а тут заплачу. Тож не бійтеся піддаватися емоціям, але при цьому вмійте себе контролювати».

У роботі ведучого важко уникнути помилок. Проте не треба їх боятися, зазначив Андрій Куликов. «Під час роботи у прямому ефірі не робіть собі докладних сценаріїв, адже вони будуть тільки обмежувати. Заготуйте два-три абзаци тексту із важливими словами, які б ви хотіли озвучити впродовж програми. Решту – імпровізуйте. Якщо помилися – нічого страшного. У вас є можливість відразу виправитися. При цьому аудиторія буде сприймати вас як звичайних людей – таких, як вони самі. Як людей, які так само помиляються, і зовсім не ідеальні», – сказав він.

Щоб закріпити отримані знання на практиці, слухачі Школи виконали декілька вправ. Зокрема, розробляли власні авторські радіо- чи телепрограми, а також проводили інтерв’ю у «прямому ефірі». На завершення Андрій Куликов побажав усім присутнім виробити власний стиль, який вирізнятиме серед інших ведучих. «Ви маєте знати, як починати програму, як її вести і як завершувати. Це має бути фраза та інтонація, яку зможете відтворити тільки ви. Ваш авторський стиль – це важливо. І не забувайте, що в кадрі має бути якнайменше механічного і якнайбільше людського. А в ефірі і поза кадром залишайтеся тими самими, бо по вас судять і про програму, і про телеканал, і про всю журналістську спільноту» – порадив професіонал.

Тренінг проводився в рамках проекту «Сприяння медіа реформам та розвитку регіональної журналістики» за підтримки «Медійної програми в Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews.

Джерело: Тернопільський пресклуб