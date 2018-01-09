На Тернопільщині автомобіль збив Чорта

На Теребовлянщині автомобіль збив героя Вертепу, про це повідомляє головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

“В селі Дарахів 8 січня автомобіль марки FIAT Scudo збив Чорта, — йдеться у повідомленні поліції. — Трапилася автопригода з героєм місцевого Вертепу.

За попередньою інформацією, група вертепівців стояла на автодорозі Тернопіль-Бучач-Івано-Франківськ і зупиняла автомобілі, пропонуючи водіям святкову коляду.

Ця витівка на проїжджій частині стала причиною травмування одного з героїв. 26-літнього чоловіка збив автомобіль марки FIAT Scudo. У потерпілого закрита черепно-мозкова травма, струс, забої та закритий перелом гомілки. Після надання меддопомоги лікарі його відпустили за місцем проживання. Триває слідство”.