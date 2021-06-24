Тернопільщина “вкривається” сміттям

Низку порушень вимог природоохоронного законодавства виявлено працівниками Державної екологічною інспекцією у Тернопільській області на території Товстенської селищної ради та Заліщицької міської ради Чортківського району (колишнього Заліщицького) у ході проведення планових перевірок з 8 по 15 червня 2021 року.

Так, у результаті перевірки Товстенської селищної ради, яка налічує 25 населених пунктів, зафіксовано порушення природоохоронного режиму прибережних захисних смуг р.Серет та р.Джурин (розорення та засмічення земель прибережних захисних смуг), виявлено 16 стихійних сміттєзвалищ, встановлено відсутність роздільного збирання корисних компонентів ТПВ, розробленої схеми санітарної очистки населених пунктів та місцевої програми поводження з відходами, виявлено захоронення неперероблених побутових відходів та відсутність інвентаризації і паспортизації зелених насаджень.

За виявлені порушення інспекторами складено 10 протоколів про адміністративні правопорушення та винесено 9 постанов. Загальна сума штрафів склала 7200 грн.

Типові порушення вимог природоохоронного законодавства виявлено і на території Заліщицької міської ради, що налічує 29 населених пунктів. Зокрема, виявлено 28 стихійних сміттєзвалищ, встановлено відсутність роздільного збирання корисних компонентів ТПВ та місцевої програми поводження з відходами, виявлено захоронення неперероблених побутових відходів та відсутність інвентаризації і паспортизації зелених насаджень. Крім цього, також встановлено порушення на території об’єктів природо-заповідного фонду (де відсутні інформаційні охоронні знаки, а території не відмежовані в натурі) та зафіксовано факт порушення державної власності на надра на території населеного пункту Новосілка.

Загалом, за виявлені порушення в межах Заліщицької міської ради до адміністративної відповідальності притягнуто 13 посадових осіб на загальну суму штрафів 11050 грн.

За результатами об’їзду Товстенському селищному голові та Заліщицькому міському голові видано обов’язкові для виконання вимоги щодо усунення виявлених порушень.

Планові перевірки органів виконавчої влади і надалі будуть проводитися Інспекцією відповідно до Переліку центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, які планується перевірити у 2021 році.