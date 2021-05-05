На Тернопільщині, через ДТП, в лікарні опинився 12-річний пасажир скутера 

Дорожньо-транспортна пригода сталась 3 травня в с. Сновидів Золотопотіцької територіальної громади Чортківського району. Близько 16.30 годин водій скутера «Lifan», під час обгону, не впорався з керуванням допустив зіткнення з автомобілем «Mercedes-Benz».

Внаслідок аварії місцевий 12-річний пасажир скутера, якого з переломом правої ноги госпіталізували в Золотопотіцьку міську лікарню, де йому надали першу медичну допомогу. Після цього хлопчик був доставлений в травматологічне відділення Тернопільської університетської лікарні.