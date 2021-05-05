В Тернополі, внаслідок ДТП, киянин з двома дітьми опинились на лікарняних ліжках

Дорожньо-транспортна пригода сталась 3 травня в м. Тернополі на Гаївському перехресті. Приблизно о 16.00 годин водій автомобіля «Chevrolet Aveo», уникаючи зіткнення з іншим автомобілем, здійснив маневр, через що зіткнувся із бетонним дорожнім відбійником.

Внаслідок аварії постраждав, як сам 39-річний водій, так і його діти: 11-річна донька та 9-річний син. Всі потерпілі – жителі м. Києва. Їх з травмами різного ступеня важкості госпіталізували в різні лікарняні заклади: батька в Тернопільську міську лікарню швидкої допомоги, а дітей – в Тернопільську обласну дитячу лікарню.