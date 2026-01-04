Несла свою віру тихо й глибоко, – відійшла у вічність Оксана Дябло
30 грудня, близько 13:30, відійшла у вічність Оксана Дябло. Повідомляють на сторінці Holy Eucharist Ukrainian Catholic Cathedral.
Оксана несла свою віру тихо й глибоко — через довіру до Бога, молитву та уважність до ближніх. У випробуваннях вона залишалася зібраною й внутрішньо сильною, приймаючи життя як шлях, довірений Господом. Її віра була живою — у вчинках, словах і щирій присутності поруч з іншими.
Парафіяльна родина сьогодні єднається в молитві з рідними Оксани.
Звертаємося до всіх, для кого Оксана була близькою за духом і прикладом християнського життя, з проханням підтримати її родину — молитвою, посильною допомогою чи поширенням цього допису.
За бажанням, фінансову підтримку можна надіслати через
E-transfer to
cathedral.nwe@gmail.com
Message: Oksana Dyablo
Світла пам’ять.
Нехай Господь упокоїть її душу в оселях праведних, а рідним дарує силу, мир і розраду.