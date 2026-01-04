Несла свою віру тихо й глибоко, – відійшла у вічність Оксана Дябло

Оксана несла свою віру тихо й глибоко — через довіру до Бога, молитву та уважність до ближніх. У випробуваннях вона залишалася зібраною й внутрішньо сильною, приймаючи життя як шлях, довірений Господом. Її віра була живою — у вчинках, словах і щирій присутності поруч з іншими.

Парафіяльна родина сьогодні єднається в молитві з рідними Оксани.

Звертаємося до всіх, для кого Оксана була близькою за духом і прикладом християнського життя, з проханням підтримати її родину — молитвою, посильною допомогою чи поширенням цього допису.

За бажанням, фінансову підтримку можна надіслати через E-transfer to cathedral.nwe@gmail.com Message: Oksana Dyablo

Світла пам’ять. Нехай Господь упокоїть її душу в оселях праведних, а рідним дарує силу, мир і розраду.